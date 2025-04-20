Молодые мужчины попали в плен в 2022 году.

Двое музыкантов военного оркестра 36 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского 19 апреля вернулись из плена вместе с другими украинскими военными, которых сейчас удалось обменять. В частности о возвращении представителей Военно-Морских сил ВСУ сообщили в ВМС и обнародовали соответствующее фото.

"Состоялся обмен военнопленными, среди которых и представители Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - заявили военные.

Также об освобождении оркестрантов рассказали в 36 отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Морпехи отмечают, что накануне состоялся один из крупнейших обменов пленными. Домой вернулись 277 украинских защитников, в том числе 246 - в рамках обмена, еще 31 человека удалось освободить вне обмена.

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"Большинство из тех, кого удалось вернуть - это молодежь после 2000 года рождения. Среди освобожденных сегодня есть двое наших музыкантов из оркестра морской пехоты. Желаем всем Несокрушимым быстрого восстановления", - отмечают в бригаде.

По данным Общественного радио, вернулись Ростислав Богуцкий и Андрей Герасимов.

"С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины 27 музыкантов военных оркестров попали в российский плен. В мае 2022 года в Мариуполе находились три оркестра: Национальной гвардии Украины, 36-й бригады морской пехоты и Вооруженных сил Украины. В плен попали после выхода из "Азовстали" и металлургического комбината имени Ильича", - говорится в сообщении.

"УП" пишет, что Богуцкий, который был саксофонистом оркестра, во время обороны Мариуполя в 2022 году получил ранение, в плен попал 12 апреля.

Его двоюродная сестра Татьяна Савенецкая-Фурса создала общественную организацию "Музыка в плену", чтобы напоминать о пленных оркестрантах. По ее словам, оркестртанты переживают такие же издевательства, как все остальные военные. Их заставляют становиться на табуреты и петь гимн РФ, российские песни по 10 часов в сутки.

По данным Савенецкой-Фурсы, в 2022 году в российском плену был замучен другой саксофонист из оркестра 22-летний Святослав. Его тело вернули только в 2023 году.

Возвращение украинских военных из плена

Как писал УНИАН, 19 апреля в Украину из российского плена вернулось 277 украинских военных. По словам президента Украины Владимира Зеленского, среди них - воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую области.

Всего с начала полномасштабной войны, которую развязала РФ против Украины, удалось вернуть домой из российской неволи 4552 человека - военных и гражданских.

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