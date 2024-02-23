Правозащитник резюмировал, что из-за правового инструмента уголовного дела и розыска, Украина не имеет перспективы массово вернуть мужчин.

Исполнительный директор Украинского Гельсинского союза по правам человека (УГСПЧ) Александр Павличенко рассказал, существуют ли на сегодняшний день правовые инструменты возвращение беженцев призывного возраста из-за рубежа.

В эфире общенационального телемарафона он прокомментировал, могут ли вернуть украинских мужчин, если в государстве воспользуются нормой закона, которая предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. В свою очередь, это позволяет правоохранителям вручать подозрение без присутствия лица, соблюдая нормы Уголовно-процессуального кодекса, а затем получить определение о задержании в районном суде и объявить уклоняющееся лицо в розыск.

"Теоретически такая возможность существует, но на практике она практически нереальна. Потому что это может касаться буквально несколько десятков человек в отношении которых будет установлено совершенно точно, что они совершили уголовное правонарушение и на них будут открыты уголовные дела. А в рамках этих дел может быть выдвинут, так называемый ордер на экстрадицию в государство, для того, чтобы подвергнуть лицо уголовному преследованию. Но это будет речь максимум о нескольких десятках человек, если государство прибегнет к этому инструменту", - акцентировал Павличенко.

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Он добавил, что надо сравнить это с количеством мужчин, которые на сегодняшний день находятся за пределами Украины. Так, например, в Чехии 200 тыс. украинских мужчин, в Германии также в пределах этой цифры.

"То есть, общее количество мужчин, которые сейчас находятся за границей, около одного миллиона. Если государство прибегнет к судебным процедурам возврата, еще большой вопрос, согласятся ли те государства их выдать. Ведь, Чехия и Германия уже заявили, что они не будут отвечать на такие экстрадиционные запросы в рамках этих производств. То есть, даже конкретные государства заявили об отказе выдавать мужчин. Поэтому это будет нулевой результат", - подчеркнул правозащитник.

Исполнительный директор УГСПЧ отметил, что соответственно "такой механизм является ничтожным для применения и он не будет скорее всего применяться" государством, учитывая его бесперспективность.

Павличенко отметил, что на сегодняшний день юридического механизма возвращения украинских мужчин призывного возраста из-за границы нет.

"Даже определения тех из украинцев, которые могут считаться "уклонистами", не существует. Большая часть выехала по разрешительным документам, которые предоставляли основание для выезда. Это большой спектр документов, от того, что лицо имело освобождение от мобилизации из-за показателей здоровья, инвалидности, так и из-за обстоятельств семейного типа, когда речь шла о ряде вопросов, которые могут так же быть включены в очень широкий спектр. Сейчас через сито "просеивать", кто является незаконным или нелегитимным владельцем этого увольнения от выполнения воинского долга, установить просто не возможно", - пояснил правозащитник.

По словам правозащитника, в отношении уголовного преследования определенного количества мужчин, которые воспользовались для выезда за границу "липовыми" документами и видами, которые были предоставлены ВЛК или ТЦК на основе коррупционных факторов.

"Возможно есть такая возможность установить. Если будет разрешение доступа к каким-то файлам и документам, в пределах уголовных правонарушений ТЦК или ВЛК. Если установить, что конкретная группа мужчин, с конкретными данными, воспользовались коррупционной составляющей и могут подлежать преследованию, то в рамках этого уголовного преследования могут быть возбуждены уголовные дела и выданы ордера на арест. Но результат (для экстрадиции-УНИАН) будет нулевым",- акцентировал Павличенко.

Он добавил, что для возвращения из-за границы через ордер по уголовному делу и розыск, потребуется процедура экстрадиционного ареста и решение местного суда в тех странах, где мужчины находятся.

"Потому что, опять же, Чехия или Германия откажут выдавать даже на основании того, что выдан запрос на возврат или на выдачу лица по решению суда, которое уклоняется, или которое совершило уголовное правонарушение и нуждается в преследовании в государстве. Если лицо указывает, что это четко связано с вопросом призыва, выполнением воинского долга - это сразу составит барьер на решении. Потому что выдача требует еще и экстрадиционного ареста и решения местных судебных органов. То есть, местный немецкий суд должен принять решение, что он дает разрешение на экстрадицию этого лица. А соответственно этого будет достичь невозможно", - отметил Павличенко.

Правозащитник резюмировал, что из-за правового инструмента уголовного дела и розыска, Украина не имеет перспективы массово вернуть мужчин.

Мобилизация в Украине-детали

22 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, Если США отклонят решение о продлении помощи Украине или ее размер будет меньше ожидаемого, то нужно будет провести дополнительную мобилизацию и мобилизовать больше украинцев.

Ранее, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес указывал на отдельные моменты, над которыми должно работать руководство Украины при проведении мобилизации. Он отмечал, что "слишком много мужчин призывного возраста гуляют в Германии, Польше и Румынии, работают в отелях, имеют работу и у них все в порядке, их надо вернуть".

В новом проекте закона о мобилизации речь идет об изменениях, которые предусмотрены для украинцев за рубежом. В частности, военнообязанным гражданам Украины от 18 до 60 лет в других странах не будут предоставлять консульские услуги, если они не будут иметь военно-учетных документов.

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