Он отметил, что слишком много мужчин призывного возраста гуляют в Германии, Польше и Румынии, и Украина должна их вернуть.

Офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе Бен Ходжес прокомментировал вопрос мобилизации в Украине. В эфире телемарафона он указал на отдельные моменты, над которыми должно работать руководство страны.

"Я думаю, что это то, что должно исправить правительство. В Украине нет дефицита рабочей силы, у вас есть проблема с системой трудовых ресурсов. Слишком много мужчин призывного возраста, которые гуляют по Германии, Польше и Румынии, работают в отелях, имеют работу и у них все в порядке. Как это произошло? Их надо вернуть. Но что тоже надо – это правительство должно исправить систему, чтобы людей правильно набирали и заботились о них. Я имею в виду, что мужчины все еще нужны для выполнения других задач, кроме ношения военной формы", – заметил Ходжес.

Также он считает, что Украина должна создать условия в войсках для привлечения большего количества женщин.

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"Конечно, я думаю о женщинах. У вас есть сотни тысяч женщин призывного возраста, которые имеют хорошую физическую подготовку. Они были бы отличными солдатами... Сделала ли Украина все возможное, чтобы создать возможности для женщин воевать там, где они квалифицированы. Поэтому я думаю, что (нужно – УНИАН) исправление системы набора и мобилизации населения таким образом, чтобы все хотели воевать, могли воевать", – подытожил он.

Ходжес подчеркнул, что Украина ведет борьбу за свое выживание и поэтому все общество должно принимать в ней участие.

Законопроект об усилении мобилизации

Как сообщал УНИАН, 19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные спредложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О совершенствовании мобилизации и воинского учета". Документ предусматривает ряд изменений-от снижения мобилизационного возраста до ответственности за неявку в военкомат.

3 января 2024 года в Верховную Раду подали альтернативный законопроект о мобилизации. Он содержит определенные правки относительно сроков демобилизации. Если Кабмин предлагал проводить ее через 36 месяцев, этим документом предлагается через 18.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко информировал о сегодняшнем заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где рассматривался законопроект о мобилизации. Он написал, что присутствующие на заседании главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнули, что усиление мобилизации-это объективная составляющая войны, потому что если не будет усиления, то некому будет защищать государство.

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