Создание вблизи флагштока Мемориала защитникам независимости Украины - совместная инициатива областной власти, ветеранов войны и членов их семей.

В полтавском сквере памяти Героев Украины построят Мемориал защитникам независимости. Его центральным элементом станет крупнейший в области флаг Украины, который впервые торжественно подняли 23 августа, ко Дня Флага.

Об этом сообщила Полтавская ОГА.

Размер полотнища составляет 12 на 8 метров, а высота флагштока - 50 метров. Его установили в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Символично, что флаг установлен в сквере памяти Героев Украины, на месте бывшего памятника Ленину. Мы не только установили мачту, но и реконструировали сквер. Основа флага имеет вид казацкого креста с сине-желтой подсветкой ночью", - отметил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Как рассказала пресс-служба ОГА, самый большой сине-желтый флаг на Полтавщине поднимали синхронно с другими областными центрами. Торжества начались с видеотрансляции обращения Президента Украины Владимира Зеленского, который участвовал в поднятии Государственного Флага в Черкасской области.

Участники и гости церемонии могли наблюдать за военным ритуалом Почетного караула курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. В завершение вертолетное звено 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского пролетело над сквером памяти Героев Украины.

Создание вблизи флагштока Мемориала защитникам независимости Украины - совместная инициатива областной власти, ветеранов войны и членов их семей, пояснил Синегубов.

"Проведем конкурс на строительство Мемориала, сейчас идут обсуждения условий и порядка проведения этого конкурса", - добавил он.

Автор: Григорий Бондарь