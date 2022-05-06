Советник руководителя Офиса президента Украины теперь будет давать брифигни в Офисе президента не чаще двух раз в неделю.

Поклонники советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича теперь будут реже слышать его выступления.

Об этом сообщил сам Арестович сегодня на брифинге.

По его словам, теперь его выступления будут раз или два в неделю, "или в зависимости от внезапных изменений общей обстановки, которая требует немедленного информирования".

Речь дет о брифингах, которые он дает в Офисе президента.

Как известно, об Арестовиче в соцсетях часто шутили, и он это поддерживал, что его выступления действовали на его сторонников как "таблетка успокоительного".

Как сообщал УНИАН, 4 мая Алексей Арестович показал рисунок сына. На нем ребенок пытался изобразить папу. Правда, отцу портрет напомнил китайский иероглиф. Об этом Арестович написал в своем Instagram-блоге.

Еще раньше Арестович рассказал что думает жена о его популярности и как изменилась жизнь после 24 февраля.

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