Рано утром раздается сигнал воздушной тревоги. Взлетели самолеты-бомбардировщики, осуществили пуски десятков ракет, и это значит одно: надо вставать и собираться в укрытие.

Каждая семья переживает массированные обстрелы по-разному. Однако есть определенные общие правила и лайфхаки, которые вас защитят и помогут легче пережить этот опыт. Особенно это важно для семей с маленькими детьми. Как мама мальчика и девочки 8 и 6 лет, я наработала определенный порядок действий, который может стать полезным и для других.

Наша семья во время утренних ракетных терроров ходит в подвал в полном составе. Обычно, я собираю рюкзак с документами, телефонами и павербанками, готовлю бутылку воды, печенье и заливаю чай в термос, ведь тревога может затянуться. В рюкзак попадает и ноутбук - обстрел обстрелом, а работать из подвала иногда приходится.

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Последний штрих - приготовить теплые вещи, кресло-мешок и плед для детей и разбудить их. Малыши собираются спокойно и без лишних вопросов, ночные или утренние походы в подвал, к сожалению, стали для них обыденностью. И вот мы уже встречаемся в подвале с соседями и обустраиваем места для следующих нескольких часов ожидания. Дети обычно общаются и играют, а во время одной из атак они даже смогли поспать до отбоя.

Конечно, укрытия по всей Украине сильно отличаются своим состоянием: некоторые подвалы вполне подходят для временного пребывания там жильцов дома, однако многие из них загромождены

Но если все же соседи регулярно спускаются в подвал, есть смысл вместе позаботиться о том, чтобы сделать это место максимально комфортным, насколько это, конечно, возможно.

Если в доме есть ОСМД, можно поднять этот вопрос на собрании совладельцев и за общий счет провести в укрытии косметический ремонт. Если там нет источника освещения, его установка должна стать самой первой задачей. Одним из удачных решений являются LED-ленты, прикрепленные на планки и запатинные от батареек. Важно обустроить самый простой туалет-хотя бы ведро с крышкой. Не лишней будет аптечка, в которую надо положить самое главное: успокоительные препараты, анальгетики, лекарства для нормализации давления. Кроме того, эксперты советуют держать в подвале топор или лопату – на худший случай, если укрытие привалит.

В нашем подвале еще с прошлого года есть места для сидения – ящики и стулья, есть спальные места – старые матрасы и одеяла на деревянных паллетах, есть стол и баклажки с водой.

Кроме обустройства самого места пребывания, стоит подумать и о том, чем занять себя во время ожидания отбоев

Вместо бесконечного скроллинга новостных лент, вы можете почитать книгу, до которой давно не доходили руки, послушать музыку или просто медитировать. Заранее загруженный фильм на ноутбук или планшет тоже помогут отвлечься и проще переждать эти долгие часы. Даже настольные игры с семьей или соседями могут стать хорошей разрядкой.

Что же касается детей, то психологи дают разные советы, как помочь им пережить ракетные атаки в бомбоубежищах с минимальным стрессом. В частности, они советуют родителям честно отвечать на все детские вопросы и успокаивать их тем, что именно в эту минуту нас защищают наши героические воины.

Стоит разговаривать, отвлекать и обнимать малыша, можно петь и играть в игры – все, что угодно, лишь бы ребенок отвлекся от тревожных мыслей. Конечно, следует заблаговременно позаботиться о том, чтобы взять с собой любимую игрушку, книжку или тот же гаджет – игры переключают внимание детей. Например, в нашей семье дети "потребляют" экранное время дозировано, и во время тревог привычное правило не работает, ведь это хороший способ отвлечь их внимание от взрывов на улице.

Детей могут не на шутку напугать звуки взрывов во время работы ПВО. Стоит поддержать их успокаивающими словами и объяснить, что это именно наши воины сбивают вражеские ракеты и тем самым защищают нас. Если ребенок пугается и плачет, психологи советуют дать ему выплакаться и просто быть рядом.

В нашей семье дети уже не боятся звуков взрывов - я рассказываю им о работе ПВО, а также стараюсь предупреждать, когда будет громко (если телеграм-каналы сообщают о пуске "кинжалов" на Киев)

Когда вы находитесь рядом с ребенком, вы сможете его успокоить и отвлечь, но что делать, если воздушные тревоги застают маленьких украинцев в школах или детских садах? Ведь днем воздушные тревоги случаются даже чаще, чем ночью.

На случай сидения в бомбоубежищах при учебных заведениях, дошкольникам и ученикам младших классов уместно всегда иметь с собой игрушку, которая даст ощущение дома, также хорошим вариантом будет игрушка-антистресс – популярные "поп-ит" и разнообразные "жмакалки".

Учитывая то, что тревоги могут длиться по несколько часов, надо обеспечить детей бутылкой воды и перекусом, даже если в школах их вкусно кормят.

Однако не все дети привыкают к тревогам и взрывам и нормально переживают атаки

В таких случаях родителям следует рассмотреть все возможные варианты, как им помочь, включая визит к детскому психологу или даже переезд. Если ребенок, несмотря на все ваши старания, не может привыкнуть к тревогам и слишком остро реагирует на стресс, возможно, именно смена места жительства станет лучшим вариантом помочь малышам.

Война с нами, к сожалению, еще надолго. Дети ходят в школы, уроки в которых тоже регулярно прерываются сигналами воздушной тревоги, однако все равно получают образование. Празднуют дни рождения, делают рисунки для защитников и ждут пап и дедушек с войны. И наша задача - обеспечить им максимально нормальное и безопасное детство, насколько это возможно в наших реалиях.

Екатерина Жирий