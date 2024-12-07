Команда Зеленского предложила трампистам улучшить положение Украины на поле боя перед переговорами.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак озвучил команде избранного президента Дональда Трампа предложение о продолжении военных действий до границ 2022 года, во время поездки украинской делегации в США, заявила политический обозреватель Юлия Забелина.

Кроме того, она рассказала, что тема вступления Украины в НАТО "встречается трампистами очень прохладно."

"Очень негативно. И к этому надо было готовиться и понимать, что такая реакция от американцев будет. Подготовилась ли украинская сторона к этому, — я имею определенные сомнения", - отметила она в эфире Radio NV.

Видео дня

Также Забелина подчеркнула, что министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге была поставлена задача "каким-то образом убедить" представителей администрации президента США Джо Байдена в том, что Украине необходимо получить приглашение в Североатлантический альянс. Однако США до сих пор негативно настроены к этой идее.

Другие новости о поездке украинской делегации в США

Ранее УНИАН сообщал, что Ермак провел встречу, в частности, с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и посланником избранного президента США по Украине Китом Келлогом.

Кроме того, украинская делегация также встретилась с предполагаемым вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом.

"Учитывая то, что военные усилия Украины исчерпаны, а ее силы ежедневно уменьшаются, в стране существуют опасения, что период до инаугурации Трампа 20 января может быть чрезвычайно жестоким", - говорится в статье.

Вас также могут заинтересовать новости: