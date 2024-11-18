В понимании врагов, удары по гражданским целям - это тоже военная задача, отметил аналитик.

Скорее всего, россияне уже взяли паузу в нанесении массированных ракетных ударов. Вероятно, что российские оккупанты уже накапливают ракеты для осуществления массированного удара на новогодние праздники.

Об этом сказал экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире на Radio NV. Эксперт считает, что стратегия и тактика россиян в нанесении комбинированных ракетно-дронных атак абсолютно понятна, потому что россияне руководствуются военной логикой.

"У них есть конечная цель - победа в этой войне и под это все строится. Это не PR-шоу под конкретные политические заявления", - отметил Дикий и добавил, что российское командование планирует операции, исходя из военных задач.

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Дикий отметил, что в понимании захватчиков, удары по гражданским целям - это тоже военная задача:

"Их военная доктрина абсолютно прямо предусматривает, что уничтожение гражданской инфраструктуры может быть частью именно военной победы. То есть, принуждение к капитуляции".

Он сказал, что действия россиян определяются доступностью ресурса. "Если завод в "Алабуге" и некоторые другие заводы, к сожалению, действительно смогли наладить массовое производство дронов - "Алабуга" уже клепает более тысячи в месяц, то, таким образом, они могут себе позволить ежедневные дроновые атаки. Получается, что ежедневными они и будут", - сказал Дикий.

Вместе с тем, совсем другая ситуация с производством ракет в России. "К счастью, ракеты нельзя клепать из компонентов с гражданского рынка, в отличие от дронов... Баллистических ракет они способны выпускать ориентировочно 10-12 в месяц максимально, а крылатых где-то 30-35 в месяц максимально. Именно этим определяется этот диапазон между большими ударами", - отметил Дикий.

В то же время, по его мнению, украинские силы ПВО работают на пределе возможностей и делают чудеса, потому что выше процент перехвата только в Государстве Израиль.

"Для того, чтобы нас все же достать, (россиянам, - Ред.) нужны именно массированные удары. Потому что когда при массированном ударе перехватывают 70 или 80% - это очень высокий показатель. Но те 20%, которые долетают, тоже дают достаточно значительный эффект. То есть, тратить ракеты по одной, по две нет смысла. Их собьют. Из этого вытекают большие расстояния между массированными ударами. Им надо накопить ракеты", - сказал Дикий.

Он обратил внимание, что россиянам понадобилось два месяца, чтобы накопить ракет на крайний удар, который состоялся 17 ноября.

"Если они прямо сейчас попытаются вдогонку добить еще, это будет означать, что дальше им придется делать паузу на месяца три-четыре. Поэтому, как по мне, это не самый вероятный сценарий. Скорее пауза, пошла уже. Они сделали то, что могли сделать - этот максимальный салют, а теперь накапливают к следующему. Как-то я не верю, что они в районе нового года не попытаются (осуществить массированный удар, - УНИАН). Уже должно пойти накопление новогоднего салюта", - подчеркнул Дикий.

В центре внимания ракетный удар 17 ноября - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ночью и утром 17 ноября Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар. В Воздушных силах ВСУ заявили, что уничтожили 144 воздушные цели - 102 ракеты и 42 БПЛА.

Были повреждены важные объекты и жилые дома, есть пострадавшие. После атаки в некоторых регионах возникли проблемы с электроснабжением, были введены графики отключения света.

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