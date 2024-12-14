Черенько считает, что беженцы будут возвращаться домой по разным причинам.

Из Украины за границу из-за войны выехало много людей из уязвимых категорий: мамы с детьми, пенсионеры старшего возраста. Об этом рассказала доктор экономических наук Людмила Черенько в интервью для РБК-Украина.

По ее словам, выживать в странах Европы им легче, поэтому возвращаться они будут в Украину не из-за выплат. Для матерей с детьми, например, созданы лучшие условия, а социальные выплаты значительно выше. Поэтому Черенько считает, что беженцы будут возвращаться домой по разным причинам.

"Во-первых, к нашим гражданам, которые бежали от войны, пока достаточно лояльно относятся. И в принимающих странах пока не ставят достаточно жесткие условия трудоустройства или отработки определенных часов для получения бесплатного жилья, социальных выплат. Но это все временно. Это когда-то закончится", - пояснила эксперт.

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Она признала, что европейские страны заинтересованы в наших гражданах и будут пытаться удержать их даже после завершения войны. Однако, в долгосрочной перспективе они не смогут оправдывать такие объемы бюджетных расходов, как сейчас.

По ее мнению, возвращаться будут и те, кто имел в Украине хорошую специализацию, хорошую карьеру, а в ЕС вынужден работать на низкоквалифицированных работах.

Она рассказала, что некоторые украинцы, которые выехали в первые дни войны, иначе воспринимают риски. Здесь люди привыкли к опасности, тогда как за границей каждая новость об обстрелах вызывает шок, и если в Украине будет относительно безопасно - часть из них вернется. Экономистка объяснила:

"Во-первых, в нашем государстве нет таких средств, чтобы мы могли соревноваться с Германией. Это смешно, деньгами за людей соревноваться мы не можем. Во-вторых, это будет несправедливо по отношению к тем людям, которые здесь пережили войну: одним давать какие-то большие суммы, чтобы они приезжали и оставались, а тем, кто жил здесь под обстрелами и создавал ВВП - нет, так быть не может".

Черенько считает, что взамен сработали бы программы для бизнеса: как для иностранцев, так и для всех украинцев, независимо от социальных категорий.

"Но я наблюдаю за своими знакомыми и вижу: кто реально хотел вернуться, тот уже вернулся. А вернулось на самом деле уже много людей", - добавила она.

Украинские беженцы в Европе

В начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за рубежа. Он будет реализовываться совместно с Германией. Об этом заявил советник Президента Украины Александр Камышин.

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