Отмечается, что все снимки были сделаны 24 августа.

Сильное задымление зафиксировали возле Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, который остался без света из-за обстелов. На спутниковых снимках видно очаги возгорания.

Об этом сообщает CNN.

Издание опубликовало серию спутниковых снимков, сделанных Planet Labs и Европейским космическим агентством. На них видны огонь и дым возле Запорожской АЭС.

Снимки сделаны 24 августа в 10:39, 11:30 и 11:35 по местному времени. Спутник зафиксировал редкий огонь, увеличивающегося к югу от станции, и дым, поднимающегося над северной частью комплекса.

Как ранее сообщал УНИАН, российские захватчики оккупировали часть Запорожской области. В частности, город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, крупнейшая АЭС в Европе. Они неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал из ЗАЭС.

25 августа отключение россиянами воздушной линии связи с украинской энергосистемой повлекло изменения в работе Запорожской АЭС - действия захватчиков повлекли полное отключение ЗАЭС от энергосети.

Вас также могут заинтересовать новости: