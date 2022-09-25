По словам советника ОП Алексея Арестовича, сейчас на кону стоит вопрос существования украинской нации.

В настоящее время студентов, обучающихся в вузах за рубежом, прекратили выпускать из Украины.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник ОП Алексей Арестович.

Он отметил, что сейчас на кону стоит вопрос существования украинской нации.

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"Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может случиться такое, что пойдут вообще все или очень многие. Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы с учебой в Сорбоне или Оксфорде?",- высказал мнение Арестович.

Возможна мобилизация в Украине

В Украине в ответ на мобилизацию в России ряды армии могут пополнить более 5 млн человек.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, резервная мобилизация в Украине состоится, если в Вооруженных силах будет не хватать людей.

По его словам, западные страны могут помочь нашему государству одеть и вооружить мобилизованных. "Если нам будет не хватать людей для обороны, то и у нас будет мобилизация. Еще раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 млн человек", - заявил советник ОП.

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