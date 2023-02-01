Сотрудники Киевстар собрали 160 933 грн на теплую одежду одиноким старикам в рамках проекта "Окутай теплом". Мобильный оператор поддержал инициативу волонтеров и перечислил в БФ "Let's help" почти 840 тысяч грн на закрытие потребностей благотворительного сбора. Помощь от компании получат 9 гериатрических пансионатов и территориальных центров оказания социальной помощи.

"С началом полномасштабной войны в Украине, Киевстар системно поддерживает общество и абонентов. В частности компания перечислила более 130 миллионов гривень на гуманитарную помощь ВСУ, больницам, пожилым людям и пострадавшим от войны. Гордимся, что наши сотрудники активно поддерживают наши благотворительные инициативы, за 2022 год волонтеры Киевстар собрали 1,4 млн грн помощи. Не останавливаемся и вместе уверенно движемся навстречу победе!", - комментирует Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

В частности, в рамках проекта "Окутай теплом" накануне нового года сотрудники Киевстар собрали 160 933 грн помощи пожилым людям. Это 237 теплых наборов для стариков, находящихся под опекой БФ "Let's Help" и живущих в гериатрических центрах в Черниговской, Житомирской, Черкасской, Полтавской и Киевских областях.

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Мобильный оператор в свою очередь поддержал инициативу сотрудников и перечислил в БФ "Let's help" почти 840 тысяч гривень, которые будут направлены на закрытие потребностей благотворительного проекта "Окутай теплом". На эти средства фонд обеспечит теплыми наборами 3 гериатрическиж пансионата в Житомирской и Черкасских областях, где сейчас проживает 892 лица пожилого возраста. В этих регионах сейчас одна из самых тяжелых ситуаций со светом и теплом, а гериатрические центры и в дальнейшем еженедельно принимают людей из деоккупированных регионов и нуждаются в регулярной помощи.

Присоединиться и поддержать одиноких стариков может каждый абонент подписки оператора отправив SMS с любым текстом на номер 88080. С мобильного баланса будет автоматически перечислено 10 грн к БФ "Let's help". Полученную помощь фонд направит на закупку самого необходимого для жителей гериатрических пансионатов по всей Украине.

Благотворительный фонд Let's Help с 2015 года системно помогает пожилым людям и работает над созданием достойной старости в Украине. Под опекой благотворительного фонда "Let's help" находятся более 10 тысяч подопечных, проживающих в гериатрических пансионатах в 10 областях Украины. С начала нового этапа российской военной агрессии против Украины состояние многих пансионатов на грани гуманитарной катастрофы.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения мобильный оператор также поддерживал пожилых людей и перечислил 5 000 000 грн в БФ "Let's help". На эти средства было приобретено для них необходимые продукты питания, воду, лекарства, средства гигиены на месяц, а также сухие пайки на неделю на случай эвакуации или пребывания пожилых людей в бомбоубежищах. Кроме этого, заведения обеспечены электрогенераторами и топливом для них на случаи перебоев с электроснабжением.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар активно помогает абонентам, обществу и стране преодолевать трудности военного времени. За 2022 год компания перечислила благотворительным фондам 130 млн грн помощи на гуманитарные потребности общества и предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов в сумме эквивалентной 577 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины по привлечению средств на восстановление Украины и выделил 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры. Также компания за свой счет подключает к скоростному интернету бомбоубежища и модульные дома для переселенцев. Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

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