Указанные изменения утверждены приказом Минобороны №344.

Министерство обороны Украины утвердило новые образцы беретных знаков для военнослужащих отдельных родов войск. Изменения утверждены приказом Минобороны №344.

В сообщении Telegram-канала оборонного ведомства указано, что круглый лавровый венок, в центре которого вертикально расположен меч, обвитый змеей — отныне так выглядит обновленный беретный знак для воинов медицинских сил.

Для Сил поддержки ВСУ беретный знак смоделирован в виде прорезного ромба с зубчатыми краями, на который наложены скрещенные мечи остриями вверх и четыре руки в латных рукавицах, соединенные между собой в замок.

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Обновленный беретный знак "силы логистики" имеет вид стилизованного контура крепости с четырьмя бастионами. На него наложены скрещенные мечи рукоятями книзу с лезвиями, переходящими в пшеничные колосья, и жезл Меркурия, расположенный по вертикали.

Форма для украинских военных - последние заказы

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Брюки заказывали по цене от 2 046 до 2 598 грн за штуку (56-71 долларов по курсу Нацбанка), куртки - по 2 823 - 3 274 грн (77-90 долларов по курсу Нацбанка).

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