Жертвами большевиков стали люди молодого и среднего возраста.

На территории бывшей пыточной НКВД в Дрогобыче Львовской области нашли останки еще 24 жертв большевистского террора.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В основном это люди молодого и среднего возраста, которых сознательно и жестоко казнили. Вечная память всем невинно убитым. Должны направить все усилия на то, чтобы остановить оккупанта на этот раз. Победить и заставить поплатиться!"– написал Козицкий.

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В Дрогобычском городском совете добавили, что тюрьма НКВД находилась на ул. Стрыйской. Там большевики совершали преступления против украинцев в течение 1939 – 1940 годов. По свидетельствам очевидцев, замученных заключенных похоронили в саду, который граничит с мемориальным комплексом "Тюрьма на Стрыйской".

Поиски останков жертв НКВД там начали в 1989 году. В 1991 году тела 486 жертв большевистского террора похоронили на Поле Скорби.

В 2021 году состоялось захоронение останков еще 78 человек, тела которых нашли в саду у мемориала "Тюрьма на Стрыйской". Специалисты предполагают, что число жертв НКВД может быть еще больше. Известно, что в Дрогобычской пыточной служащими НКВД было замучено более 1200 человек.

Преступления НКВД на Западной Украине

Как сообщал УНИАН, в 2021 году вблизи села Соколовка, что на Львовщине, специалисты мемориально-поискового центра "Доля" нашли захоронения воинов УПА, которых убили комиссары НКВД. Всего удалось эксгумировать 16 останков. Почти все убитые были мужчинами.

Всего в тюрьмах Западной Украины с конца июня до начала июля 1941 года убили более 24 тысяч человек.

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