Трупы воинов забирали с поля боя и хаотично сбрасывали в яму, рассказали специалисты.

На Львовщине, вблизи села Соколовка, специалисты мемориально-поискового центра "Доля" нашли захоронение воинов УПА, которых убили комиссары НКВД. Всего удалось эксгумировать 16 останков.

Об этом центр "Доля" сообщает на официальной странице учреждения в Facebook.

Так, возле села во Львовской области были проведены поисково-эксгумационные исследования. По их результатам эксперты обнаружили массовое захоронение воинов УПА. Специалисты эксгумировали останки 15 мужчин и 1 женщины.

Уже установлено, что почти все мужчины, чьи останки нашли в захоронении, погибли в молодом возрасте. Причина их смерти - огнестрельные раны, полученные в бою.

У нескольких погибших эксперты обнаружили характерные травмы, наносимые тупым предметом. Они были нанесены незадолго до смерти людей или же в момент их гибели. Специалисты уже провели антропологические исследования и сделали вывод о том, что травмы наносились в голову и лицо тупым предметом или прикладом от винтовки.

Читайте также"Видны кости": в Ривне раскопали массовое захоронение евреев (фото)"Как правило, таким образом вели себя НКВДешники с задержанными или ранеными воинами", - отметили специалисты Центра "Доля".

Также специалисты обнаружили среди останков нескольких бойцов их личные вещи. По характеру захоронения специалисты установили, как его сделали. Так, трупы погибших воинов УПА забирали с поля боя и хаотично сбрасывали в яму.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе нашли 29 "расстрельных ям" с останками жертв политических репрессий 1937-1938 годов.

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Автор: Полина Кузенко