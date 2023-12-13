Им оказался отец двух погибших военных, у которого была личная неприязнь к священнику.

В Сети появилось видео, на котором мужчина в военной форме грубо общается со священником и угрожает силой доставить его в территориальный центр комплектования.

В описании к видео отмечается, что двое мужчин в военной форме выписали повестку греко-католическому священнику, отцу Андрею Чмыру, который служит в селе Дулибы Стрыйского района Львовской области.

Видно, что у мужчины в военной форме личная неприязнь к священнику. Он отметил, что настоятель на похоронах его сына не назвал звание погибшего, а сказал "раб Божий".

"Ты моего сына опозорил. Ты, когда его хоронил у меня во дворе, сказал ему "раб Божий". Звание не смог назвать. И не дай Бог, ты не приедешь в пятницу в Яворов. Я приеду с пацанами и заберу тебя. Будешь в Яворове, тебе там дадут все. А тут даже не надейся и никого не проси. Ты уже свое съел. Не хочешь ты - я твоего сына заберу, зятя заберу. А ты сиди здесь, шикуй. Я тебе не прощу", - сказал он.

Мужчина в униформе угрожал священнику "загрузить его, как собаку", если он не явится в ТЦК. Также он схватил его за горло.

Другой мужчина в форме выписал священнику повестку на 9 утра 15 декабря.

Как отметил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, мужчина в военной форме, который на видео конфликтовал со священником, - отец братьев Вышиваных, погибших на войне с разницей в 10 дней.

"Младшего, Василия, не стало 4 марта 2022 года в боях в Николаевской области. Воину было 28 лет. Он служил в рядах 80-й бригады. Старший, 34-летний майор Кирилл Вышиваный, погиб через десять дней после этого - в результате удара крылатых ракет по Яворовскому полигону", - напомнил Козицкий.

Глава ОВА подчеркнул, что искренне сочувствует отцу двух сыновей из-за невосполнимой потери. Однако подчеркнул, что мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счетов.

Он призвал не искать среди себя врагов, ведь он у Украины один - это Россия, которая убивает наших граждан.

Во Львовском областном ТЦК и СП провели служебную проверку относительно этого инцидента и выяснили, что во время планового оповещения для уточнения войско-учетных данных военнообязанных в процесс работы сотрудников ТЦК вмешалось гражданское лицо в военной форме, имеющее личную неприязнь к священнослужителю.

Там также добавили, что действия военнослужащих ТЦК были правомерными, повестка была выписана заранее. Гражданин (священник), который является военнообязанным, вызывался в ТЦК и СП для уточнения учетных данных.

Инциденты с работниками ТЦК и гражданскими мужчинами во Львовской области

В последнее время в соцсетях распространяются видео, на которых сотрудники ТЦК во Львове на улицах силой задерживают мужчин и затаскивают в свои автомобили.

Во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что проводят проверки данных инцидентов.

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