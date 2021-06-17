Бомбоубежище 1976 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии.

17 июня на онлайн-аукционе по приватизации недвижимости во Львове нежилое здание 1976 года постройки продали за 5,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Отмечается, что за право собственности на актив на открытых торгах соревновались 16 участников, которые увеличили цену в 12,6 раз со стартовых 413 220 грн до 5 205 900 грн.

"Объектом приватизации является нежилое здание 1976 года постройки площадью 97 кв. м на вул. Навроцкого, 1. Раньше его использовали в качестве убежища - сооружение углублено в землю, построенное в основном из бетона и имеет 10 отдельных помещений. По состоянию на сейчас техническое состояние здания и помещений - неудовлетворительное", - отмечено в сообщении.

В Фонде госимущества также добавили, что далее победитель должен подписать протокол о результатах торгов, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. Только после этого процесс приватизации объекта будет считаться официально завершенным.

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Автор: Олег Давыгора