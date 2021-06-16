Замглавы ОП отметил, что "приватизация - это не просто продали, заработали для государства деньги и забыли".

2021 год должен стать рекордным по доходам от приватизации. На продаже объектов государственной собственности планируется заработать 12 млрд гривень, что в 4 раза больше, чем в 2020 году.

Такие цифры привел заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, выступая на форуме «Украина 30. Малая приватизация».

По его данным, в 2018 году рост поступлений от приватизации составил 1,2%. В 2019 году он достигнул 3,1%. В 2020 году был существенный скачок - 350 процентов.

"Но мы на этом не останавливаемся вообще, - сказал Тимошенко. - Потому что планы поступлений в бюджет от приватизации на 2021 год - увеличить доходы еще в четыре раза, до 12 млрд грн».

Тимошенко также призвал не бояться слова «приватизация» и объяснил, почему продажа непрофильных и убыточных активов приносит пользу государству: «Если в нескольких словах, то приватизация - это разные объекты. Это могут быть гостиницы, здания, недострои, даже тюрьмы. Именно такие объекты были много лет либо коррупционной кормушкой, либо вообще не использовались государством. Зачем государству такие объекты? Именно поэтому они идут на приватизацию».

План в 12 млрд гривень на 2021 год также может быть превышен за счет роста цен в ходе самих аукционов. Как пример, Тимошенко привел прошлогодний продаже гостиницы «Днепр» в Киеве, когда во время торгов стоимость объекта выросла в 14 раз от заявленной и в итоге принесла бюджета 1,1 млрд гривен.

Замглавы ОП также отметил, что»приватизация - это не просто продали, заработали для государства деньги и забыли".

"Приватизация - это именно заработок для государства каждый день на налогах и других прибылях, которые идут потом в государственный бюджет», - пояснил он.

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Автор: Григорий Бондарь