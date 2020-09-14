Для соискателей полного общего среднего образования будет обязательным экзамен по украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку, а также один из учебных предметов будет идти на выбор.

В 2021 году государственная итоговая аттестация по математике станет обязательной.

Об этом заявила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время онлайн-брифинге.

"Должна заметить, что существенно изменилась ситуация с государственной итоговой аттестацией. Поэтому государственная итоговая аттестация в этом году (2020-2021 учебный год - УНИАН) для соискателей полного общего среднего образования будут обязательной по украинскому языку как и в прошлом году, по математике - это нововведение (ранее, напоминаю, можно было выбирать математику или историю Украины), история Украины или иностранный язык, а также один из учебных предметов на выбор", - сказала Вакуленко.

В частности, четвертым предметом можно выбрать историю Украины, биологию, химию, географию, иностранные языки и др.

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Новый учебный год 2020: что известно

25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижения в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Антисептики должны быть установлены только на входах в школы, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день должны иметь ученики в школах.

В Минздраве назвали условие, при котором весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию.

Позже был обнародован алгоритм, по которому нужно действовать в случае выявления коронавирусной болезни COVID-19 у школьника или работника учебного заведения.

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Автор: Виталий Саенко