Кроме бюджетных средств Киев привлекает помощь иностранных партнеров для обеспечения потребностей военных.

Киев не только помогает военным подразделениям, но и финансово поддерживает семьи защитников. В частности, в 2023 году городской целевой программой "Турбота. Назустріч киянам" предусмотрено более 555 миллионов гривен на выплату материальной помощи военнослужащим и их семьям. Об этом в эфире телеканала рассказал Виталий Кличко.

"Сто тысяч киевлян, мирных жителей, одели военную форму и пошли защищать нашу страну. Многие подразделения находятся на линии фронта. И на востоке, и на юге. И мы помогаем всем подразделениям. Также в 2023 году мы выделили более 555 миллионов гривен на финансовые выплаты защитникам, поддержку семей защитников, в том числе на образование их детей", – сообщил Виталий Кличко.

По данным КГГА, за 8 месяцев этого года выплачено уже 312 миллионов гривен социальной помощи киевлянам-военнослужащим и членам их семей.

Также Виталий Кличко рассказал, на какие нужды подразделений ВСУ будут использованы 5 млрд гривен из бюджета Киева, которые были выделены по инициативе Кличко на прошлой сессии Киевсовета.

"По закону, напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов перечислять нельзя. Мы можем выделять средства на финансирование потребностей исключительно тех воинских подразделений, которые зарегистрированы в территориальной громаде или отнесены к Силам обороны города. Но, тем не менее, мы находим возможности и закупаем автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки, продукты питания, средства гигиены, шлемы, защитные бронеплиты. Мы понимаем, что наше будущее и наш сегодняшний день зависят от Вооруженных сил, и мы должны делать все, чтобы помогать им", - подчеркнул Виталий Кличко.

Виталий Кличко отметил, что кроме бюджетных средств Киев привлекает помощь иностранных партнеров для обеспечения потребностей военных.

В общей сложности город привлек в качестве помощи и передал 49 спецавто для ГСЧС. 47 из них работают в Киеве, 2 – передали в Харьков. Также 95 автомобилей направили Пограничной службе (из них 85 микроавтобусов). Пограничникам передали 2 тысячи бронежилетов. 5 грузовых автомобилей повышенной проходимости передали полку "Азов". А командованию Сухопутных войск в первые месяцы широкомасштабной войны Киев передал 7 тысяч бронежилетов 4-5 класса защиты и 5 тысяч касок.