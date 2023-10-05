Целью собрания было обсуждение актуальных вопросов экономического развития на региональном уровне в условиях полномасштабной войны.

3 октября в Виннице состоялся Форум громад Винницкой области: "экономический план победы". Об этом сообщает местное издание "Новости Винницы".

Инициаторами мероприятия выступили общественное объединение "Мы-винничане" и ОО "Центр социально-политического мониторинга "Вектор"", информационным партнером стал медиахолдинг "Новости Винницы".

Целью собрания было обсуждение актуальных вопросов экономического развития на региональном уровне в условиях полномасштабной войны, в частности, пути эффективного использования имеющихся возможностей и ресурсов, направления привлечения инвестиций и грантовых средств, способы взаимодействия с социально-ответственным бизнесом.

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По приглашению организаторов участие в работе форума принял третий Президент Украины Виктор Ющенко, который отметил, что сегодня для местного самоуправления Украины настало время фантастических возможностей для сотрудничества с международными фондами, коллегами по всему миру и призвал громады быть инициативными.

Также в работе форума приняли участие народные депутаты Украины нынешнего и прошлых созывов, главы и представители громад Винницкой области, некоммерческого сектора, менеджеры крупнейших инвесторов Винницкой области, эксперты-экономисты, делегации громад из Киевской, Львовской и Черкасской областей.

Участников и гостей мероприятия поздравил Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Позитивные кейсы локального сотрудничества громад с социально-ответственным бизнесом презентовали и. о. городского головы Ладыжина Александр Коломиец и председатель Липовецкой ОТГ Виктор Бычков, директор Благотворительного фонда "МХП – Громаде" Татьяна Волочай.

По мнению руководителей общественных организаций, которые инициировали экономическую дискуссию - Валерия Коровия (ОО "Мы-винничане") и Николая Филонова (ОО "Вектор") сегодня есть три основных направления на которых нужно сконцентрировать усилия общественного сектора это: максимальное усиление ВСУ, мистемная работа в информационном пространстве и трансформация экономики.

Также организаторы убеждены, что важным фактором приближения победы Украины должна стать консолидация громад. Сегодня каждый участник местного самоуправления должен занимать исключительно государственную позицию и генерировать только такие сценарии, которые приближают нашу победу.

"Поэтому мы решили организовать дискуссию власти и экспертов с громадами на тему изменений в распределении "военного" НДФЛ в пользу потребностей фронта и обороны.

Определили альтернативные сценарии развития громад во время военного положения: усиление экономического блока, привлечение инвесторов, которые были тоже приглашены на нашу встречу.

Предложили дополнительные источники привлечения средств в громады - грантовые программы, о чем наши спикеры подробно проинформировали местные общины", - отметили организаторы форума ОО "Мы-винничане" и Центр общественного мониторинга "Вектор".

Справка: в общественное объединение "Мы-винничане" входят народный депутат VIII созыва Сергей Кудлаенко, экс-председатель Винницкой ОГА и бывший мэр Винницы, нардеп двух созывов Александр Домбровский, партнерами ОО являются действующие парламентарии Лариса Билозир, Геннадий Вацак и Николай Кучер, основатель благотворительного фонда "Украинский Альянс" Николай Филонов, руководитель общественной организации глава Винницкой облгосадминистрации 2015-2019 г. Валерий Коровий.