Владельцам квартир будет сложнее решать вопрос отсутствия воды и газа, чем жителям частных домов.

Последние недели огорчают украинцев новостями о том, что этой зимой возможно возвращение блэкаутов, более того - они могут стать длиннее прошлогодних! К тому же, по мнению некоторых экспертов, существует риск того, что в случае отключения электричества в домах населения могут возникать перебои с поставкой воды и газа.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН предоставил украинцам советы, как подготовиться к возможному "концу цивилизации" уже сегодня.

Советы частным домам

Если пессимистические прогнозы на зиму таки сбудутся, в лучшей ситуации окажутся владельцы частных домов, ведь они будут иметь больше опций, как согреться и обустроить быт.

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Во-первых, они всегда могут установить генератор прямо во дворе. Сейчас простейшие генераторы мощностью 3,5 киловатта стоят от 6 тысяч гривень. Такой мощности хватит на то, чтобы одновременно включить телевизор (200 Вт), микроволновку (1000 Вт), холодильник (300 Вт) и компьютер (600 Вт). Главное его не перегружать.

По словам эксперта Попенко, обеспечить газом частный дом можно приобретя газовый баллон и подсоединив его к плите. Однако, надо быть осмотрительным: перед установкой баллона необходимо проконсультироваться с газовой службой, чтобы были соблюдены необходимые меры безопасности.

Цены на газовые баллоны стартуют от 2500 гривень за десять литров (без учета стоимости голубого топлива, а это – около 240 гривень). Такого объема хватит на примерно 4 дня обычного пользования плитой, и даже дольше, если потреблять газ экономно. Больший объем баллона - более дорогая стоимость.

Обеспечить себя водой жители частных домов могут за счет сделанных заранее запасов. Набирать воду Попенко советует из колонок, которые присоединены к подземным водопроводам, или из вырытого колодца, который есть почти в каждом домохозяйстве.

Советы жильцам квартир

Если говорить о многоквартирном доме, здесь все сложнее.

Генератор в квартире не поставишь - это опасно. Но можно заказать зарядную станцию по типу EcoFlow. Она работает по типу большого павербанка, от которого можно заживить холодильник или другие приборы мощностью до 600 Вт, но лишь поочередно. Ну, и телефон зарядить. Правда, это не из дешевых удовольствий: за самый бюджетный вариант придется выложить около 15 тысяч гривень.

Без света будет трудно организовать водоснабжение, потому что ответственные за это помпы останутся без питания. Однако можно обеспечить себя запасами питьевой и технической воды.

"Должны работать органы местного самоуправления: установить колонки, чтобы люди могли ими пользоваться. Чтобы человек вышел из дома и мог обеспечить себя водой", - сказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Еще сложнее жителям квартир обеспечить себя газом. Эксперт говорит, что, конечно, можно приобрести себе газовый баллон или туристическую конфорку, но он не рекомендует это делать из-за их взрывоопасности. И действительно, представьте себе 30 квартир, расположенных рядом, в каждой из которых стоит огнеопасный элемент. Ошибка только одного человека может поднять в воздух целый дом. Поэтому жителям "бетонных джунглей" будет сложно что-то поделать в случае одновременного отсутствия света и газа.

Учитывая это, эксперты рекомендуют сделать необходимые запасы пищи долгого хранения. Можно запастись консервами или есть заранее приготовленную пищу из холодильника.

Для того, чтобы поддерживать низкую температуру в холодильнике, можно приобрести "аккумуляторы холода". Это контейнеры, которые долго держат холод, и цены на них довольно низкие: 6 штук можно приобрести за 200 гривень.

Что стоит сделать уже сейчас

Также есть несколько общих советов для жителей как частных домов, так и квартир.

Чтобы иметь возможность подзарядить телефон, всегда стоит иметь при себе несколько мощных павербанков. Цены на них колеблются в пределах 900-1500 гривень за штуку и зависят от емкости батареи. Лучше брать павербанки на 20-30 тысяч миллиампер/часов. Одного заряда такого прибора будет достаточно, чтобы подзарядить телефон 6 раз.

Освещать помещение можно свечами или маленькими светодиодными лампами, которые могут подзаряжаться от павербанков и стоят от 20 до 400 гривень.

Чтобы зимой дома было теплее, надо уже сейчас проверить окна на щели: обработать их герметиком, использовать уплотнитель. Это предотвратит потерю тепла. Такую же процедуру надо провести и с входной дверью.

Как сообщал УНИАН, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отопительный сезон в Украине будет сложным, поэтому правительство готовится к различным сценариям прохождения зимы.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что нет гарантий того, что Украина спокойно пройдет зиму. Поэтому не нужно спешить избавляться от генераторов, которые спасли бизнес и домохозяйства прошлой зимой.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что зима может быть сложнее чем прошлогодняя, поскольку сейчас прочность украинской энергосистемы ниже. Украинцам стоит готовиться к возможным блэкаутам.

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