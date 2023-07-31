Все из-за вывода в ремонты энергоблоков электростанций.

Август прогнозируется наиболее сложным месяцем для энергосистемы, из-за вывода в ремонт некоторых энергоблоков. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонты некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отмечают, что компенсировать уменьшение мощностей можно будет частично через импорт электроэнергии из Европы, а также экономное использование электроэнергии потребителями.

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"Сейчас ограничение потребления не прогнозируется", - добавили в пресс-службе компании.

Состояние украинской энергетики-детали

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее выразил мнение, что пока нет достаточных гарантий того, что Украина бесперебойно и спокойно переживет зиму в расслабленном режиме. Поэтому, по его мнению, не стоит спешить с лишением генераторов, которые спасли бизнес и домохозяйства прошлой зимой.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что следующая зима может быть сложнее, чем прошлая, поскольку прочность украинской энергосистемы сейчас ниже. Поэтому он советует украинцам готовиться к возможным блэкаутам.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинцам не стоит бояться страшных прогнозов от экспертов о якобы тяжелой зиме из-за проблем с энергетикой. Работа энергетической системы зимой во многом будет зависеть от противовоздушной обороны, которая сейчас сильнее, чем была прошлой зимой.

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