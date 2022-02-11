Верховным судом 8 февраля была поставлена точка в споре хозяйствующих субъектов, в котором ведущий датский судовладелец Norden обвинил в систематическом мошенничестве и предъявил иск на более 2.5 млн грн к крупнейшему украинскому морскому агенту Старк Шиппинг.

Этот кейс ведет к масштабным изменениям на рынке агентских услуг и станет примером защиты своих прав в Украине для международных компаний, пишут "Подробности".

Спор начался летом 2020 с публичного заявления топ-менеджера датской судоходной компании DS Norden, в котором та обвинила украинского морского агента Старк Шиппинг в фальсификации счетов от буксирных компаний в результате чего у датчан за 6 месяцев 2020, на 10 судозаходах в украинских портах было украдено более 80 тыс долл США. Старк Шиппинг по итогам 2019 обслуживал более 790 судозаходов, на грузовой базе крупнейших украинских и международных гигантов: Bunge, Cargill, Kernel, Viterra, Vioil, MHP, Neptune Lines.

Это было не первое обвинение Старк Шиппинг в мошенничестве, но впервые это сделали иностранцы, выдвинув обвинения, подпадающие под статьи УПК, инициировав одновременно хозяйственный и уголовный процесс в Украине. Старк Шиппинг в Facebook разместило комментарии 23 и 28 июля 2020, указав на происки конкурентов. Компании Cargill и Kernell предпочли прекратить взаимоотношения со "Старк".

В июле 2020 Norden, в рамках уголовного производства, обратился в Нацполицию с заявлением о мошенничестве, главное следственное управление НПУ возбудило производство по должностным лицам ООО Старк Шиппинг в части 5 ст. 191 УК. Судовладелец обратился в суд в рамках хозяйственного процесса, предъявляя иск на более чем 80 тыс долл США.

Спустя 5 месяцев следствия в декабре 2020 ГСУ Нацполиции пригласило директора Старк Шиппинг Царенко А.О., на вручение подозрения, но тот покинул страну и был объявлен в международный розыск. После возвращения в Украину спустя почти 7 месяцев по решению суда директор компании был помещен под домашний арест, где и находился во время следственного процесса.

Затем, после передачи дела в суд, сначала Генпрокуратура переквалифицировала статью со 191 ч. 5 (мошенничество в особо крупных размерах, группой лиц по предварительному сговору) предусматривающую от 8 до 12 лет заключения в ч. 2 ст. 367 (служебная халатность повлекшая тяжелые последствия) предусматривающая до 3 лет лишения свободы. А 20.09.2021 Печерский суд Киева вынес решение, суть которого в том, что Царенко будучи директором предприятия признает факт незаконного завладения средствами датчан "неустановленными лицами его предприятия, когда он самоустранился от управления предприятием". Суд "принял во внимание раскаяние и комплекс смягчающих обстоятельств", и освободил его от уголовной ответственности.

В рамках хозяйственного процесса Верховный суд оставил в силе решение Апелляционного суда Одессы, поставив точку в тяжбе признав факт мошенничества и обязав Старк Шиппинг вернуть похищенные средства вместе с судебными сборами и расходами, связанными с юридическим сопровождением судовладельцев в Украине.

Таким образом, создан первый реальный прецедент, когда крупнейший мировой судовладелец смог отстоять свои права, доказать вину украинского контрагента в украинском суде, вернуть украденные средства и привлечь директора предприятия к ответственности.