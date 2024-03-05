Оппозиция обвиняет коалицию, что голосов на "хотелки" от ОП нет, поэтому и отменены заседания.

В Верховной Раде Украины не планируются заседания на этой неделе, потому что многие депутаты находятся за границей. Об этом в Telegram написал народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Он отмечает, что накануне на согласительном совете с фракциями были четыре министра, которые просили не откладывать их законы и быстро их проголосовать.

"Сегодня коалиция отменяет три дня голосования. Фактически Рада не будет заседать месяц", - написал Железняк.

По его словам, многие депутаты из парламентских групп, которые помогают коалиции голосами за законопроекты, сейчас находятся в командировке за границей, а без них невозможно принимать "хотелки", то есть законопроекты, в которых заинтересован Офис президента. При этом Железняк утверждает, что в повестке дня парламента очень много важных законопроектов: социальных, образовательных, военных.

"Но отсутствие "хотелок" сразу интерпретировали как "ничего важного" и отменили все заседания", - отмечает депутат.

В ответ на эти обвинения глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в Telegram, что поскольку с начала полномасштабного вторжения Верховная Рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания, чтобы собираться в любое время и принимать решения, оперативно реагировать на изменения ситуации с безопасностью, то "невозможно отменить то, что продолжается и по факту, и согласно Регламенту".

"Мы неоднократно говорили о том, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными - на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации. Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда оно будет выполнено - они вернутся к работе в сессионном зале", - написал он.

При этом Арахамия советует своим коллегам по парламенту "пожертвовать своим комфортом и побывать там, где может прилететь что угодно и в любой момент".

"А что касается планов оппозиции на ближайшее время, то кто-то из них собирается на партийные съезды в Румынию. Кто-то в командировки, которые выбивались в Европарламенте. Другие хотели заняться правкотерроризмом, еще одни - выступлениями и трансляциями в ТикТок. Это явно не то, чего ждут наши военные, и наши партнеры. И это точно не то, что приближает Победу", - написал Арахамия.

Верховная Рада - последние новости

Сейчас в парламенте готовится ко второму чтению новый закон о мобилизации. К нему поступило более четырех тысяч поправок от народных депутатов.

Заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что ко второму чтению предполагается убрать норму о блокировке счетов для уклонистов. Остается два пункта - о запрете на выезд за границу и пока остается запрет на вождение транспортного средства.

Чернев надеется, что за неделю комитет проработает поправки и законопроект можно будет выносить на рассмотрение парламента.

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