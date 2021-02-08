Глава государства подчеркнул, что вакцинация в Украине «пока добровольная».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал категории украинцев, для которых вакцинация от COVID-19 будет обязательной.

Читайте такжеЗеленский заявил об "отмене запретов" для тех, кто вакцинировался или переболел COVID-19Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Глава государства подчеркнул, что вакцинация в Украине «пока добровольная».

«Я считаю, что все люди, которые работают на государство, которые получают от государства выплаты, и которые имеют постоянные контакты, они не имеют права отказаться от вакцинации, кроме тех людей, которым просто нельзя прививаться», - подчеркнул президент.

Зеленский пояснил, что речь идет о людях, которые работают в школах, университетах и ​​больницах.

Исключением могут быть только те, у кого аллергия, и кому невозможно сделать прививку.

Президент также рассказал, что это может регулироваться специальной программой, которой будет определен список профессий.

«Я считаю, что Кабмин должен разработать эту программу ... Я считаю, что это правильно, кроме частных структур, где другая ситуация, с ними будет сложнее. Надо говорить об этом, почему такие формы мы делаем. Это важная тема, мы должны говорить и с бизнесом, и с частными школами», - добавил Зеленский.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Первоначально будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Константин Гончаров