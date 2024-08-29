Вадим Попко, профессор кафедры сравнительного и европейского права Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины в интервью изданию "ФАКТЫ" отметил значительную роль высших учебных заведений в процессе социальной адаптации ветеранов и членов их семей.

"Высшее образование, другая профессия, специальность - это то, что позволит ветеранам не только адаптироваться, но и внести вклад в развитие науки и общества", - отметил он.

Попко обратил внимание на тот факт, что большое количество ветеранов возвращаются с войны с психологическими травмами и расстройствами, испытывают неуверенность в будущем. Преодолеть эти сложности, по его мнению, могут помочь высшие учебные заведения.

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Он рассказал об образовательных возможностях для ветеранов и членов их семей, которые сегодня предоставляет государство, как социальную услугу.

"Во-первых, это бесплатное обучение в государственных учреждениях высшего образования. Государство обеспечивает ряд льгот, таких как право на внеконкурсное поступление в учреждения профессионального образования, полную или частичную оплату обучения, льготные долгосрочные кредиты для получения образования, а также социальные стипендии. Кроме того, ветераны/военные имеют льготы при переводе на обучение на места государственного (регионального) заказа", - отметил Попко.

По его словам важным нововведением стал проект по организации обучения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, который был запущен весной 2023 года, чтобы повысить конкурентоспособность ветеранов при трудоустройстве.

"Благодаря этому проекту ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны могут проходить первичную профессиональную подготовку, переподготовку, повышать свою квалификацию, выбирая профессии или программы из перечня, сформированного Государственным центром занятости", - отметил юрист.

Вадим Попко также отметил уникальный опыт, который приобрели ветераны в различных областях - в военной медицине, технологиях, психологии и т.д. и отметил необходимость его совершенствования и развития.

"Получив новую профессию, ветераны могут изменить сферу деятельности, трудоустроиться, и это будет еще одним этапом их социализации. Рынок труда переживает значительные трансформации - возникает потребность в широком круге специалистов - от агронома до специалиста в области IT", - сказал профессор.

Кроме этого, как отмечается в интервью, благодаря полученному военному опыту, ветераны могут стать ценными специалистами и в образовательной сфере, они могут делиться своими знаниями и навыками в учреждениях высшего образования, школах и других учебных заведениях, выполняя роли инструкторов, тренеров или преподавателей. Это может стать основой для поддержки в высших учебных заведениях процесса национально-патриотического воспитания.

Юрист также отметил, что крайне важно находиться в диалоге с работодателями, которых нужно поощрять в трудоустройстве ветеранов, создавать для них специальные квоты. Это, по его мнению, будет способствовать полноценной интеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

Вадим Попко привел пример Соединенных Штатов, где четвертый год подряд формируется рейтинг из 150 компаний наиболее дружественных к ветеранам и заявил о необходимости создания подобного рейтинга в Украине.

"В прошлом году на первом месте оказалось Министерство энергетики, на втором - технологическая компания, а на третьем - фармацевтическая. В общем очень интересная статистика из рейтинга за 2023 год. 11% компаний, которые вошли в него, представляют отрасль медицины и социальных услуг. Я бы очень хотел, чтобы подобный рейтинг появился и у нас. И не только среди работодателей, но и среди высших учебных заведений", - подчеркнул он.

По его мнению, такой рейтинг должен формироваться на основе опроса ветеранов и членов их семей, что позволит оценить доступность, инклюзию, академическую среду, учебные и образовательные программы высших учебных заведений.