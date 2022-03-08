Главная задача Центра - координировать все вопросы гуманитарной помощи по группе "Метинвест".

На базе комбината "Запорожсталь" создан гуманитарный координационный центр "Метинвеста".

Об этом заявил генеральный директор предприятия Александр Мироненко, который и возглавил центр.

Главная задача Центра - координировать все вопросы гуманитарной помощи по группе "Метинвест".

"Предприятие ("Запорожсталь" - ред.) на горячей консервации, мы не работаем. Сейчас занимаемся больше гуманитарными задачами. Организовали штаб по приему гуманитарной помощи из всех регионов Украины. Сортируем, формируем фуры, грузим их и готовим к отправке для города Мариуполь. Это основной приоритет доя нас - поддержка города Мариуполя и поддержка наших коллег металлургов там", - подчеркнул он.

По словам Александра Мироненко, ситуация в Запорожье в целом стабильная, боевые действия происходят где-то на расстоянии 30-40 км от города.

Напомним, сегодня из Запорожья вышла колонна гуманитарной помощи Мариуполю с продуктами и лекарствами. Однако из-за боев грузовики остановились в городе Орехов.

Как ранее сообщалось, Фонд Рината Ахметова передал более 40 тысяч единиц медикаментов для экстренной помощи больницам Запорожской области. Это прежде всего антисептики, антибиотики, средства для обработки ран и многое другое. Все закупки координируются с Минздравом, поэтому медикаменты распределяются в государственные клиники.