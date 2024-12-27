В Офисе очищения судебной системы обнаружили судью Высшего антикоррсуда Инну Билоус, которая в 2013 году запрещала Тернопольский майдан и отменила 7 решений органов местного самоуправления, поддерживавших Революцию достоинства. Однако ни общественные активисты, ни международные эксперты не реагируют на выявленные факты, говорится в посте на странице Офиса.

Как сообщается, 10 декабря 2013 года Инна Билоус, занимая должность судьи Тернопольского окружного административного суда, запретила ряду партий до 7 января 2014 года проводить мирные собрания на территории Тернопольской области. Также она отменила 7 решений органов местного самоуправления, которыми поддерживалась Революция достоинства.

Однако, отмечается в сообщении, Белоус на удивление прошла все необходимые проверки как в должности судьи Тернопольского окружного административного суда, так и во время назначения на должность судьи ВАКС.

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"Члены ГРД Роман Маселко и Михаил Жернаков не написали ни одного поста о судье, запретившей Тернопольский майдан (второй по масштабу после Киевского). Отсутствуют негативные посты или обращения, а Общественный совет международных экспертов закрыл глаза на эти факты, признав судью добродетельной для ВАКСа. Друзьям можно такое простить...", – отметили в Офисе очищения судебной системы.

Данные журналистов прокомментировал адвокат Ростислав Кравец.

"Похоже, что активисты вышли сами на себя и на продажу должностей судей ВАКС, заказные и покупные решения уже стали полностью очевидны", – написал он.

В то же время журналисты обратили внимание на избирательный подход: Билоус не уволили за то, за что в меньшем объеме увольняли других судей. Подобные факты стали причиной прошения к Конституционному суду проверить на конституционность привлечение к отбору антикоррупционных, правоохранительных и судебных органов международных экспертов. Об этом написал в своем телеграмме канале юрист Олег Шрам.

Профессиональное юридическое сообщество уже давно бьет тревогу, что ВАКС, НАБУ и активисты на грантах создали систему взаимного покрывания, позволяющую судьям безнаказанно нарушать законы. Как следствие, борьба с коррупцией становится неэффективной и вызывает правильные вопросы у государств – доноров Украины.