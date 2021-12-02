Внедрение реестра упростит получение разрешений на оружие.

Министерство внутренних дел ожидает в течение полугода запустить Единый реестр гражданского огнестрельного оружия.

Об этом на Международном форуме по вопросам клептократии и незаконных финансовых потоков заявил глава МВД Денис Монастырский.

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"В начале следующего года мы представим Единый реестр оружия", — отметил Монастырский.

"Уже в марте-апреле реестр заработает полноценно", — добавил он.

Что даст введение реестра оружия?

В МВД ожидают, что внедрение реестра "будет иметь положительный социально-ощутимый результат". В частности, по словам Монастырского, рассчитывают на преодоление коррупционной составляющей в сфере обращения оружия.

По словам заместителя главы МВД Богдана Драпятого, внедрение реестра гражданского огнестрельного оружия упростит получение разрешений на приобретение и одновременно хранение оружия. Пока эти разрешения нужно получать отдельно.

В то же время будет усовершенствован механизм аннулирования разрешений на оружие. По состоянию на начало ноября украинцы легально владеют более чем 1,2 млн единиц оружия, газовых пистолетов и револьверов.

Магазины торговли оружием после внедрения реестра получат возможность принимать документы от заявителей, передавать информацию правоохранителям, а также сообщать о предоставлении или непредоставлении разрешительных документов.

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Автор: Анастасия Печенюк