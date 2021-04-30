Больше всего заражений в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.

В Украине по состоянию на утро 30 апреля 2021 года обнаружили 10 072 новых случая COVID-19. В частности, заболели 391 ребенок и 188 медработников. Также 20 192 пациента выздоровели, а 307 - умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или диагнозом COVID-19 3 117 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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За сутки выздоровело рекордное количество инфицированных COVID-19. Предыдущее наибольшее значение было установлено 28 апреля, тогда зафиксировали 20 062 выздоровевших.

Больше всего новых случаев выявили в Харьковской (1059), Днепропетровской (930) областях, в Киеве (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии обнаружили 2 млн 69 тысяч случаев COVID-19, из них 1 млн 655 тысяч человек выздоровели и 44 085 - умерли от осложнений. Активными больными остаются 369 927 человек.

По данным Worldometers, Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых случаев инфицирования, среди стран Европы – 4 позицию. А вот по суточной смертности Украина 7 в мире и 2 в Европе.

Тест на коронавирус в Украине: что известно

Лаборатории сделали 90 101 тест на коронавирус: методом ПЦР — 41 388, методом ИФА — 14 731. Также сделали 33 982 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели почти 9,4 млн ПЦР-тестов.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко