На сегодняшний день эта цифра превышает 280 тысяч, тогда как в первый военный 2022 год было зарегистрировано 214 тысяч учеников.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, рассказал о том, сколько украинцев, в том числе за рубежом, зарегистрировались на участие в Национальном мультипредметном тесте (НМТ) и соответственно имеют возможность поступить в высшее учебное заведение в Украине, а также сравнил эти данные с первым военным 2022 годом.

"У нас в прошлом году зарегистрированных на НМТ было 214 тысяч учеников. На сегодняшний день превышает цифра 280 тысяч. В данном случае увеличение почти на 66 тысяч, это достаточно большое увеличение. Надо сказать, что 26 тысяч из увеличения будут сдавать НМТ за рубежом. Так что у нас есть достаточно большое количество даже из тех, которые уехали, а возможно, что уже последний год или даже больше, учились за границей. Они все равно сдают НМТ, а значит – намерены рассматривать возвращение и само поступление в украинское учреждение высшего образования. Это вдохновляет нас", – акцентировал Винницкий в эфире телемарафона.

Он отметил, что была проведена огромная работа и в 53 городах 32 стран созданы пункты для сдачи теста за рубежом, чтобы дать максимальную возможность нашим ученикам поступить именно в украинские учреждения высшего образования.

"Даже среди тех, которые почувствовали, что такое образование в Польше, Чехии, Германии, Канаде, США, все равно есть спрос на то, чтобы поступать в украинские учебные заведения. Несмотря на то, что очень часто им там дают бесплатное образование и различные возможности. Я почему об этом говорю, потому что мы почему-то часто считаем, что украинское образование как-то хуже, чем другое. Но сейчас мы видим, что ученики голосуют собственными ногами, приходят именно в украинские заведения", – подчеркнул Винницкий.

НМТ в Украине: что известно

В Украине не будут проводить ВНО 2023 из-за действия военного положения. Вместо этого выпускники школ будут поступать в высшие учебные заведения на основе результатов Национального мультипредметного теста (НМТ).

Впервые НМТ был введен в 2022 году как альтернатива ВНО на время полномасштабной войны. В этом году вместо ВНО снова проведут НМТ, но его формат и условия проведения изменятся.

Вас также могут заинтересовать новости: