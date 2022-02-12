Инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами может быть непрофильным предметом, в связи с чем достаточно будет получить зачет, пояснил глава Минцифры Федоров.

К основной программе высших учебных заведений Украины могут добавить обучение предпринимательству.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "РБК-Украина".

По словам Федорова, Минцифры разработало пилотную программу, в которой приняли участие 86 вузов. Через некоторое время проект проверили и в школах. С обучением предпринимательству Украине помогали международные доноры.

Студенты, которые будут изучать предмет, имеют возможность в будущем защищать свои идеи и в фонде стартапов.

"Программу разрабатывали предприниматели с опытом. Ее задача - изменить мышление, рассказать о предпринимательстве и вдохновить людей создавать бизнес. Предмет был факультативным в рамках "пилота". Уже есть гриф от Министерства образования Украины", - отметил Федоров.

Министр пояснил, что инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами может быть непрофильным предметом, в связи с чем достаточно будет получить зачет.

Вас также могут заинтересовать новости: