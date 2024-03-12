Президент согласовал дальнейшие шаги для развития Государственной пограничной службы Украины и, соответственно, пограничных войск.

В Украине увеличат численность пограничных войск. Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Как рассказал глава государства, в течение дня, 12 марта, он провел несколько важных совещаний, в частности с главой правительства Денисом Шмыгалем и министром внутренних дел Игорем Клименко.

"Я согласовал дальнейшие шаги для развития Государственной пограничной службы Украины и, соответственно, пограничных войск. Горжусь каждым украинцем и украинкой, которые служат в пограничных войсках и защищают интересы нашего государства, нашу национальную независимость. Будем увеличивать численность пограничных войск – и учитывая текущие задачи защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ нашего государства после этой войны", – заявил президент.

Кроме того, по его словам, министр внутренних дел доложил по основным вопросам безопасности внутри государства, в том числе и о работе ГСЧС Украины в разминировании.

"Это чрезвычайно важно для сохранения жизней наших людей, для защиты от российских мин и их боеприпасов, которые не разорвались. Благодарен всем, кто к этой работе привлечен и очищает украинскую землю", – сказал он.

Численность войск в Украине: что известно

В январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский раскрыл численность Вооруженных сил Украины. По его словам, украинская армия насчитывает примерно 880 тысяч военнослужащих.

Кроме того, по состоянию на январь 2024 года в украинской армии служило 45 587 женщин. При этом численность защитниц в Вооруженных силах Украины продолжает увеличиваться. Примечательно, что из этого количества 13 487 имеют статус участника боевых действий.

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