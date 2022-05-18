Из-за противника в Бахмуте погиб один ребенок, отметили в Донецкой областной военной администрации.

В Донецкой области за сутки российские оккупанты убили 10 гражданских и ранили 7.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 18 мая россияне убили 10 мирных жителей Донецкой области: 7 в Лимане и 3 в Бахмуте. Среди погибших в Бахмуте - 1 ребенок", - отметил он.

По словам Кириленко, еще семь человек сегодня получили ранения.

Председатель ОВА в очередной раз подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала противник обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей ряда городов, в том числе и в Донецкой области, были жертвы и пострадавшие.

17 мая сообщалось, что враг нанес ракетный удар по Бахмуту, было повреждено пятиэтажное здание. Сначала стало известно, что погиб по меньшей мере один человек и пострадал 9-летний ребенок.

18 числа Донецкая областная прокуратура поделилась, что в результате ракетного удара по Бахмуту погибли двое мужчин и женщина, и пострадали трое детей.

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