В Украине не осталось ни одного региона в "красной зоне" / фото УНИАН
В Украине по состоянию на 8 мая не осталось ни одной области в «красной зоне» эпидемической опасности.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
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В соответствии с новым разделением на карантинные зоны, оранжевый уровень эпидопасности остается в 7 областях - Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Тернопольской и Черкасской.
В «желтой» зоне остальные области и город Киев.
Также, по данным Минздрава, уровень госпитализации не превышен ни в одной области.
Коронавирус в Украине: что известно
- Как сообщал УНИАН, 7 мая Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о выходе Сумской области из «красной» зоны с 8 мая. Это был единственный регион в стране с самым высоким уровнем эпидопасности.
- В тот же день министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина вышла из третьей волны эпидемии COVID-19.
- Накануне выходных в Украине обнаружили еще более 8 тысяч случаев COVID-19
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