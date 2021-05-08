Уровень госпитализации не превышен ни в одной области.

В Украине по состоянию на 8 мая не осталось ни одной области в «красной зоне» эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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В соответствии с новым разделением на карантинные зоны, оранжевый уровень эпидопасности остается в 7 областях - Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Тернопольской и Черкасской.

В «желтой» зоне остальные области и город Киев.

Также, по данным Минздрава, уровень госпитализации не превышен ни в одной области.

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Автор: Анна Нагорная