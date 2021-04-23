Минздрав прогнозирует, что в ближайшее время до шести регионов могут выйти из "красной" зоны.

В Украине вскоре могут вдвое сократить "красную" зону карантина. Из нее могут выйти Киев и еще пять областей.

Читайте такжеШмыгаль заявил о стабилизации с COVID-19 в УкраинеОб этом заявил в эфире "Украина 24" министр Кабинета министров Олег Немчинов. По его словам, "красную" зону может покинуть Киев и Киевская область.

"Относительно регионов. Минздрав прогнозирует, что в ближайшее время до шести регионов могут выйти из "красной" зоны. В частности, в том числе, это и Киевской регион, в целом - это Киев и Киевская область. Но все будет зависеть от того, как мы будем соблюдать ограничения", - сообщил министр.

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Автор: Ирина Погорелая