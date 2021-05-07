С завтрашнего дня в Украине не будет ни одной области, в которой установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, - Сумскую область выводят из "красной" зоны карантина.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
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Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области", - написал Немчинов.
На территории региона установлена "желтая" зона карантина.
Напомним, Запорожскую и Полтавскую области с 7 мая вывели из "красной" зоны карантина.
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