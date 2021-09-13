12 сентября на Софийской площади в Киеве отмечался Всеукраинский Праздник Благодарения.

Четыре года подряд киевляне выходят в центр города в первые дни осени, чтобы выразить благодарность Богу и друг другу. В этом году благодарили за 30 лет независимости Украины и религиозной свободы и молились за мир и победу.

Об этом организаторы рассказали на пресс-брифинге по поводу празднования.

"Наша цель - формировать культуру благодарности в Украине – говорит координатор праздника благодарности в Киеве Павел Унгурян. "Большинство из нас ментально склонны к тому, чтобы сетовать и сосредотачиваться на проблемах. Мы очень часто сетуем ... именно поэтому нам нужно учиться быть благодарными. Учиться замечать вещи, которые делают нашу жизнь лучше. Замечать руку Божью в своей жизни и в жизни страны. Замечать руку и заботу со стороны ближнего. И благодарить за это все " - рассказал Унгурян.

Быть благодарными с главной сцены празднования украинцев вдохновляли епископы церквей, музыканты и общественные деятели.

Кроме того, работал фестивальный городок PODYAKA Fest, где были представлены детские и спортивные локации, фотозоны и выставки. Изюминками программы организаторы назвали костюмированную Пасхальную реконструкцию — театрализованное действо о последних часах жизни Иисуса Христа и концерт детского творчества.

Желающие помолиться могли посетить молитвенную часовню. А в завершение состоялся праздничный концерт и молитва за Украину.

Инициаторами празднования выступил Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины и Украинский Межцерковный Совет. Состоялось празднование при поддержке Всеукраинского Собора.

"Мы собрались вместе в этот день, чтобы поблагодарить Бога за любовь к каждому из нас и к нашей земле", – отметил Координатор Всеукраинского Собора Александр Турчинов. "Когда началась страшная война, когда в Украине не было боеспособной армии, не было современного оружия, а был тяжелый экономический кризис, разрушена власть – именно Бог помог объединить страну, украинцев и защитить нашу Родину" , - напомнил присутствующим Турчинов.

Автор: Иван Бойко