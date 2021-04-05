Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что применение термина «Донбасс» способствует подпитке российского антиукраинского нарратива и подыгрыванию российской пропаганде.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что применение названия "Донбасс" исключительно к Донецкой и Луганской областям подпитывает российскую пропаганду о якобы "отдельном народе".

Об этом Данилов написал в Facebook.

Секретарь СНБО отметил, что "понятие «Донбасс» целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации, начиная с 2000 года, и особенно активно - в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время - как инструмент информационной войны".

Читайте такжеДанилов "забанил" слово "Донбасс": его навязывают из России

"Цель - противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований. Даже поверхностный мониторинг любых российских государственных информационных ресурсов даст полное представление и доказательства места «Донбасса» в российской информационной повестке дня: «выбор Донбасса», «ущемление прав народа Донбасса», «разговор с Донбассом», «народ Донбасса», «ополчение Донбасса», «власти Донбасса». Поэтому применение термина «Донбасс» сегодня - это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде", - убежден Данилов.

Кроме этого, он отметил, что история - это живой процесс постоянных изменений.

"То, что считалось аксиомой сто пятьдесят и даже десять лет назад, может быть коренным образом пересмотрено с точки зрения дня сегодняшнего. И если, например, в 18-м веке понятие «Московия» было общепринятым для определения земель, входящих в состав современной России, то в 21-м веке, к сожалению, это название не является актуальным. Таким же неактуальным является термин «Малороссия» для названия территории современной Украины. Не говоря уже о различных искусственных советских названиях городов и сел - «Пионерское», «Октябрьское», «Ленинское» и др. Изменилось время и изменились обстоятельства", - напомнил секретарь СНБО.

Данилов отмечает, что нельзя рассматривать понятие «Донбасс» как «исторически устоявшееся».

"В истории нет застывших констант. Из обихода выходит то, что не прошло испытание временем или претерпело целенаправленное влияние", - добавил он.

"В случае с названием «Донбасс» мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности Ростовской области. И поэтому, даже учитывая это обстоятельство, применение названия «Донбасс» к части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным", - подытожил Данилов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко