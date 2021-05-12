В подземке напомнили, что столица после окончания локдауна вернулась к привычному ритму жизни.

В киевском метро постепенно восстанавливается прежний пассажиропоток - на станциях в час пик все чаще наблюдаются столпотворения.

Фото переполненной станции "Лукьяновская" сегодня вечером опубликовал Телеграм-канал "Киев оперативный".

"А что там по карантину на станции метро Лукьяновская?", - иронически подписал автор.

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Впоследствии пресс-служба КП "Киевский метрополитен" пояснила сайту "Сегодня", что скопление пассажиров – это забытый всеми час пик.

"Все уже отвыкли от этого и людям кажется, что на станции что-то произошло. Это не так. Закончился локдаун и люди вернулись к обычному ритму жизни. Пассажиров стало больше. Но в метрополитене действуют ограничения на случай большого пассажиропотока – на вход открыты две двери", – пояснили в подземке.

Там также посоветовали пассажирам на будущее не штурмовать станцию, а дождаться когда пассажиропоток спадет и спокойно зайти в подземку.

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Автор: Юрий Годован