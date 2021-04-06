В Ровно сложилась критическая ситуация с завершением строительства в рамках президентской программы «Большая стройка» уникального детского сада в форме пчелиных сот.

Как сообщает Ровенская ОГА, городские власти Ровно до сих пор не нашли источники дополнительного финансирования, из-за чего строительство необходимого городу садика может быть заморожено.

«До конца года на улице Коновальца сможет заработать современный двухэтажный детский сад-улей для 210 дошкольников. Для Ровно это будет настоящей победой, ведь город нуждается в 658 местах в дошкольных учреждениях», - отмечается на сайте ОГА.

В то же время, несмотря на высокие текущие темпы строительства, работы на объекте могут быть заморожены.

«Для завершения объекта не хватает 33,55 млн грн. Ищем их повсюду. Обратился к Ровенскому городскому совету о выделении средств на дошкольное учреждение. Напомню, по представлению Ровенской ОГА детсад внесен в программу «Большая стройка» и Минрегион предусмотрел из ДФРР уже 60 млн грн. Городской совет, из необходимых 40 млн грн, в этом году профинансировал 7 млн ​​грн», - рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Ситуация осложняется тем, что, если не удастся найти необходимые 33,55 млн гривен, на заключительном заседании комиссии ДФРР 14 апреля выделенные для строительства садика 60 млн гривен могут распределить между другими объектами.

«Поэтому потерять эти средства - недопустимо. Больше всего ждут на достройку детсада ровенские семьи. Их сотни. Ведь Северный - самый густонаселенный микрорайон города», - говорится в сообщении Ровенской ОГА.

Напомним, в рамках программы президента «Большая стройка» в 2021 году планируется построить и реконструировать 95 школ и 70 детских садиков. Об этом заявил замглавы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко.

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Автор: Григорий Бондарь