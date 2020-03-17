В России стало на одного украинофоба меньше - умер Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов поддерживал аннексию Россией Крыма в 2014 году и боевиков "ЛДНР" на Донбассе.

В России умер глава незарегистрированной нацистской партии "Другая Россия", писатель Эдуард Лимонов.

Об этом сообщил РБК его помощник Дмитрий Сидоренко. По его словам, это произошло сегодня, 17 марта. Причину смерти он не уточнил.

По данным Mash, Лимонов скончался из-за осложнений после операции в возрасте 77 лет.

Как пишет издание, 17 марта он "перенес сразу 2 операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление".

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Лимонов запомнился крайне негативным отношениям к независимости Украины, считая украинскую государственность "неестественной". В 1999 году он был объявлен СБУ персоной нон-грата после призывов о нарушении территориальной целостности Украины. Но в 2007 году запрет на въезд в Украину ему был снят.

Лимонов поддерживал аннексию Россией Крыма в 2014 году и боевиков "ЛДНР" на Донбассе.

В своих статьях Лимонов статьях обвинял российских либералов за прозападную позицию по войне в Украине, считая их предателями. В 2015 году призвал закрыть "вражеские" оппозиционные СМИ в РФ, а прозападных журналистов выслать из страны.