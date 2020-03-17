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В России стало на одного украинофоба меньше - умер Эдуард Лимонов

19:32, 17 марта 2020
Мир
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Умер Эдуард Лимонов / фото УНИАН

Об этом сообщил РБК его помощник Дмитрий Сидоренко. По его словам, это произошло сегодня, 17 марта. Причину смерти он не уточнил.

По данным Mash, Лимонов скончался из-за осложнений после операции в возрасте 77 лет.

Как пишет издание, 17 марта он "перенес сразу 2 операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление".

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Лимонов запомнился крайне негативным отношениям к независимости Украины, считая украинскую государственность "неестественной". В 1999 году он был объявлен СБУ персоной нон-грата после призывов о нарушении территориальной целостности Украины. Но в 2007 году запрет на въезд в Украину ему был снят.

Лимонов поддерживал аннексию Россией Крыма в 2014 году и боевиков "ЛДНР" на Донбассе.

В своих статьях Лимонов статьях обвинял российских либералов за прозападную позицию по войне в Украине, считая их предателями. В 2015 году призвал закрыть "вражеские" оппозиционные СМИ в РФ, а прозападных журналистов выслать из страны.

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