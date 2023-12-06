Законопроектом предлагается закрепить нормы по установлению и зачислению льготной выслуги лет для определения размера пенсии.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Соответствующий проект закона №10313 зарегистрирован депутатами различных фракций и опубликован на сайте парламента.

"Документ разработан с целью усовершенствования механизмов обеспечения некоторых прав военнослужащих, в частности, на информацию, медицинское обеспечение, отпуска, пенсионное обеспечение, а также прав полицейских на единовременную денежную помощь в случае гибели (смерти), определение потери трудоспособности. Проект закона предусматривает правовое регулирование и других вопросов, связанных с реализацией прав военнослужащих и военных должностных лиц во время прохождения военной службы", - говорится в пояснительной записке к документу.

Видео дня

Законопроектом предлагается закрепить нормы по установлению и зачислению льготной выслуги лет для определения размера пенсии.

К выслуге лет для определения размера пенсии по этому законопроекту, зачисляется на льготных условиях:

время прохождения военной службы во время действия военного времени (положения) - один месяц службы за два месяца;

время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий - один месяц службы за три месяца;

время непосредственного участия в боевых действиях во время действия военного времени ( сословия) - один месяц службы за четыре месяца;

время пребывания в плену, если пленение не было добровольным и попавшее в плен лицо непосредственно принимало участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, защите безопасности населения и интересов государства, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий и находясь в плену оно не совершило преступления против мира и человечества - один месяц службы за пять месяцев.

Также в документе предусмотрена норма об освобождении от исполнения служебных обязанностей военнослужащих в случае болезни ребенка в возрасте до 14 лет, который требует стационарного лечения, с сохранением денежного обеспечения на весь период болезни ребенка.

Кроме того, в законопроекте предусмотрены нормы о недопущении нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальными домогательствами и о предоставлении военнослужащим одноразового отпуска при рождении ребенка в соответствии со статьей 19-1 Закона Украины "Об отпусках" с сохранением денежного обеспечения в полном размере;

Мобилизация в Украине

Главнокомандующему Вооруженных сил Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьер-министру Денису Шмыгалю поставлена задача подготовить комплексный план по мобилизации. Эту задачу поручил им непосредственно президент Владимир Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: