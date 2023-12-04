Стали известны детали запланированных изменений в законе касательно мобилизации и освобождения от службы.

В Верховной Раде Украины сообщили детали внесения изменений в действующее законодательство относительно мобилизации и увольнения с военной службы.

Соответствующие изменения раскрыл первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире информационного марафона.

Цимбалюк рассказал, что прежде всего продолжает работать рабочая группа в составе представителей всех фракций и групп, которые сосредотачиваются на совершенствовании законодательства в сфере военной деятельности.

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"И в ближайшие дни мы будем рассматривать в Верховной Раде ряд законопроектов, в том числе наработанные этой рабочей группой", - отметил Цымбалюк.

Он добавил, что народные депутаты советуются с высшим военным руководством при разработке законопроектов, касающихся мобилизации, демобилизации и других вопросов сектора обороны. Представители ВСУ и всех сил обороны тоже входят в состав этой рабочей группы.

"Поэтому мы исходим именно из их практического опыта и потребностей", - добавил Цымбалюк.

По его словам, надо помнить, что уже скоро будет два года как продолжается широкомасштабная война Российской Федерации против Украины. Эта война, по его словам, заставила мобилизовать большое количество наших сограждан, которые год, а некоторые и больше, находятся на фронте без ротации.

"Для того, чтобы провести профессиональную ротацию, нужно подготовить определенное количество военнослужащих Вооруженных сил и других сил обороны", - подчеркнул депутат.

Он сообщил, что именно депутаты предлагают внедрить в ближайшее время.

Во-первых, речь идет об установлении отпуска сроком 90 дней с выплатой денежного обеспечения для лиц, вернувшихся из плена. Также законопроектом будут нормированы документы для военнослужащих и военнообязанных во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) или лечения после ранения. Кроме того, хотят определить, что должно обеспечить государство через ВЛК, чтобы уменьшить бюрократию.

Во-вторых, планируется установить право на увольнение с военной службы для лиц без гражданства или иностранцев.

В-третьих, планируется предусмотреть право на увольнение с военной службы для лиц, имеющих статус инвалидности первой и второй группы, а также на демобилизацию или увольнение с военной службы будут иметь право женщины-курсанты, досрочно расторгшие контракт.

В-четвертых, планируется унормирование права на отсрочку для педагогов и преподавателей высшего профессионального образования, а также отсрочки для лиц, получающих высшее образование.

"Что касается преподавателей - это однозначно право на отсрочку. А что касается студентов - сейчас идет дискуссия о недопущении нарушения прав лица на получение образования. Но решено, что когда человек уже получает второе или третье высшее образование, дать возможность ему завершить это обучение. Это однозначно уже решено", - отметил Цымбалюк.

Также он сказал, что сейчас юридическое управление Верховной Рады подготовит предложения относительно тех лиц, которые в будущем захотят получать второе, третье высшее образование или профессиональную подготовку. Речь пойдет о том, каким образом можно будет ограничить это право.

"Но на самом деле практика свидетельствует о том, что мы работаем по квотам Министерства образования на получение этой специальности. На самом деле проблема существует в том, что в десятки раз возросло количество тех лиц, которые начали получать второе, третье высшее, или профессиональное образование. Из-за этого решили вопрос нормировать: если человек получает первое высшее образование - вопрос не обсуждается, он имеет право на отсрочку. Если человек уже поступил и получает вторую или третью - мы также решаем вопрос, чтобы дать возможность завершить обучение", - сообщил Цымбалюк.

В-пятых, планируется срочникам предоставить право на демобилизацию.

"Это очень важный вопрос. И более того, они все без исключения уже отслужили установленные законом сроки. Из-за того мы предусматриваем, что после (внесения) изменений в действующее законодательство, Верховный Главнокомандующий должен будет подписать закон о демобилизации и все эти лица, большинство из которых не задействуется в боевых действиях, будут демобилизованы", - подчеркнул Цымбалюк.

При этом, он сообщил, что обсуждается вопрос о минимизации количества тех лиц, которые ухаживают за лицами с первой и второй группами инвалидности.

"Сейчас законодательством не ограничено такое количество. Мы планируем ограничить - одно лицо призывного возраста имеет право на отсрочку по уходу за лицом-инвалидом, если нет других членов семьи, которые могут за ним ухаживать, то есть не пенсионеров, а лиц трудоспособного возраста", - рассказал Цымбалюк.

В Украине готовят комплексный план по мобилизации

Как сообщал УНИАН, Главнокомандующему Вооруженных сил Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьер-министру Денису Шмыгалю поставлена задача подготовить комплексный план по мобилизации. Эту задачу поручил им непосредственно президент Владимир Зеленский.

По словам президента, нужно, чтобы украинцы понимали все планы государства по мобилизации в армию - от пункта "А" до пункта "Б", подчеркивал гарант Украины.

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