Только в Киеве участие в праздничных действах приняли около 100 тысяч граждан.

24 августа в Украине состоялось почти 400 массовых мероприятий, приуроченных 30-летию Независимости Украины.

Как сообщает Национальная полиция, только в Киеве участие в праздничных действах приняли около 100 тысяч граждан.

"Самые масштабные мероприятия по случаю Дня Независимости состоялись в Киеве. В них приняли участие около 100 тысяч человек. Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины с участием более 10 тысяч человек. Безопасность граждан обеспечивали около 10 тысяч правоохранителей – это работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии", - сообщил Председатель Нацполіції Игорь Клименко.

Основной задачей правоохранителей было обеспечение безопасности граждан, принимавших участие в мероприятиях. Для охраны общественного порядка привлекли подразделения полиции, кинологов, взрывотехников. Кроме того, правоохранители контролировали соблюдение Правил дорожного движения на дорогах населенных пунктов.

Читайте такжеВ Киеве проходит праздничный концерт по случаю Дня независимостиОтмечается, что во время массовых мероприятий в столице было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, на которые полицейские оперативно среагировали.

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Автор: Виталий Саенко