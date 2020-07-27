В отношении администрации Кличко начато уголовное расследование - нардеп

Причиной стала госзакупка, касавшаяся подбора персонала для набсовета коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Народный депутат Александр Дубинский инициировал расследование в отношении Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горадминистрации из-за госзакупки, которая касалась подбора персонала для наблюдательного совета коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Производство внесено в Единый реестр досудебных расследований под номером 12020100100005312.

Об этом сообщает медиаресурс нардепа dubinsky.pro.

В частности, Дубинский выяснил, что результаты тендера были искажены и могли иметь коррупционную подоплеку. Объем закупки - до 3 миллионов гривень. В нем принимало участие три компании: ООО "Бойден Украина" предложило 1,91 миллиона гривень; ООО "ХГР Украина" - 2,84 миллиона гривень; ООО "Анкор Персонал Украина" - 2,92 миллиона гривень.

"Изначально победителем признали ООО "Бойден Украина", как компанию, сделавшую самое выгодное предложение в 1,91 миллиона гривень. Однако решение было отменено по невнятной причине. Заявили, что компания не учла важных замечаний к документации. Каких именно - неясно. Тем не менее, город решил переплатить 30% и признал победителем следующую по сумме предложения компанию - ООО "ХГР Украина". Ей согласны были заплатить 2,84 миллиона гривень, и к документам не придирались. Хотя у нее нет сколько-нибудь значительного опыта в крупных госзакупках, и нужно заплатить почти на миллион больше", - отмечает издание.

Впрочем, депутат Дубинский выяснил, что ООО "ХГР Украина" имеет тот же юридический адрес, что и совладелец другого участника тендера - ООО "Анкор Персонал Украина": г. Киев, ул. Льва Толстого, 3-А. То есть ООО "Анкор Персонал Украина" могло быть техническим участником, а результаты тендера - подтасовкой.

"Мог иметь место факт сговора, коррупции, а также растраты бюджетных средств Киева. Все эти подозрения должны расследовать правоохранительные органы, и привлечь виновных к ответственности", - резюмируется в материале.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram