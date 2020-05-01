В Одесской области суд отпустил под домашний арест подозреваемого в похищении 7-летней девочки

Мера избрана сроком на 2 месяца, подозреваемый обязан носить электронный браслет.

Коминтерновский районный суд Одесской области отпустил под домашний арест мужчину, подозреваемого в похищении 7-летней девочки в Лиманском районе области.

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Как сообщили УНИАН в региональной прокуратуре, вчера суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде круглосуточного домашнего ареста.

Мера избрана сроком на 2 месяца, подозреваемый обязан носить электронный браслет.

Суд счел действия 39-летнего мужчины неопасными для общества, а также учел, что у фигуранта на содержании 2-летний ребенок.

По некоторым данным, на носителях, принадлежащих подозреваемому, обнаружены записи порно с участием детей, часть этих записей, как предполагается, сделаны самостоятельно, а не скачены из Интернет.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля полиция задержала 39-летнего жителя Одессы, который подозревается в похищении 7-летней девочки. У него изъяли мобильные телефоны, в которых обнаружены фото и видео порнографического содержания с участием детей.

Установлено, что он передвигается на автомобиле Mercedes, который из белого перекрасил в черный цвет канцелярской краской. В Лиманском районе Одесской области он заманил девочку в машину игрушками, а, когда та села в автомобиль, закрыл дверь и начал движение. Ребенку удалось вырваться и убежать.

Злоумышленник уехал в соседний район области - Березовский, проехав по нескольким селам, он отправился в Николаевскую область, где отмыл машину от черной краски. В тот же день в Березовское отделение полиции поступило аналогичное заявлением родителей еще одной малолетней девочки.