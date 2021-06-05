Мальчик не пострадал.

В Одесской области спасатели помогли мальчику, который застрял на крыше недостроя.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным событиям Украины в Одесской области.

11-летний мальчик поднялся на крышу недостроенного дома и не мог самостоятельно оттуда слезть. Пришлось звать на помощь сотрудников ГСЧС.

Любашевские спасатели с помощью трехколенной лестницы сняли ребенка с крыши. Отмечается, что мальчик не травмировался. Он цел и невредим, но очень испугался, застряв на высоте.

Спасатели подбодрили ребенка и провели с ним беседу о безопасном поведении.

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Автор: Людмила Жерновская