В Одесской области арестовали офицеров, которые избили военного и похитили его автомобиль

В Одесской области арестованы два офицера, которые избили военнослужащего и угнали его автомобиль.

Читайте такжеДело Гандзюк: в Одессе перенесли важное заседание суда из-за отсутствия интернета

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, установлено, что в конце апреля, находясь возле одной из воинских частей в пригороде Одессы, подозреваемые с применением силы отобрали у мужчины ключи от его автомобиля Audi.

Злоумышленники угнали автомобиль и некоторое время пользовались им.

Отмечается, что под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона по ходатайству следователя Лиманского отдела полиции Коминтерновским районным судом Одесской области подозреваемым избрана мера пресечения.

Злоумышленники арестованы и помещены на два месяца на гауптвахту.

Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса ("незаконное завладение транспортным средством").

Как уточнил УНИАН представитель прокуратуры, подозреваемые – старший лейтенант и лейтенант – перед угоном машины сильно избили потерпевшего, который также является военнослужащим.

По этому факту проводит расследование Государственное бюро расследований по ст. 426-1 (превышение военнослужащим власти или служебных полномочий).

Угнанный автомобиль был найден в Суворовском районе Одессы. Потерпевший, который, по некоторым данным является рядовым-контрактником, госпитализирован.