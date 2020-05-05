В Одесской области арестовали офицеров, которые избили военного и похитили его автомобиль
В Одесской области арестованы два офицера, которые избили военнослужащего и угнали его автомобиль.
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Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, установлено, что в конце апреля, находясь возле одной из воинских частей в пригороде Одессы, подозреваемые с применением силы отобрали у мужчины ключи от его автомобиля Audi.
Злоумышленники угнали автомобиль и некоторое время пользовались им.
Отмечается, что под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона по ходатайству следователя Лиманского отдела полиции Коминтерновским районным судом Одесской области подозреваемым избрана мера пресечения.
Злоумышленники арестованы и помещены на два месяца на гауптвахту.
Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса ("незаконное завладение транспортным средством").
Как уточнил УНИАН представитель прокуратуры, подозреваемые – старший лейтенант и лейтенант – перед угоном машины сильно избили потерпевшего, который также является военнослужащим.
По этому факту проводит расследование Государственное бюро расследований по ст. 426-1 (превышение военнослужащим власти или служебных полномочий).
Угнанный автомобиль был найден в Суворовском районе Одессы. Потерпевший, который, по некоторым данным является рядовым-контрактником, госпитализирован.